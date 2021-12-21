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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı - Son Dakika

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı

21.12.2021 10:29
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir işyeri ve bir araçta yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir işyeri ve bir araçta yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir işyerinde ve bir araçta yaptıkları aramalarda; 138 gram metamfetamin, 48 adet captagon hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 18 adet fişek ve 18 adet tabanca gövdesi, sürgüsü, kabzesi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği açıklanırken uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı - Son Dakika


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