Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 4 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir işyeri ve bir araçta yaptıkları aramalar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir işyerinde ve bir araçta yaptıkları aramalarda; 138 gram metamfetamin, 48 adet captagon hap, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi, 18 adet fişek ve 18 adet tabanca gövdesi, sürgüsü, kabzesi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 4 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği açıklanırken uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceği ifade edildi. - GAZİANTEP