Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı - Son Dakika

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişinin evine operasyon yaptı. Operasyonda şahsın evinde birçok uyuşturucu madde ve silahlar yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Düzce Merkeze bağlı Orhangazi Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şahsın evine operasyon yapan ekipler, aramada ise 30 gram toz esrar maddesi, 8 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza (hap), 2 adet cam pipo, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 18 adet 7,65 mm fişek ve 9 adet 50 TL'lik sahte olduğu anlaşılan 450 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE