Son Dakika Haberleri: Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı
Son Dakika Güncel Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

1 saat önce

Antalya'da polisten motosikletletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı.

Antalya'da polisten motosikletletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan yol uygulaması sırasında dur ihtarına uymayan 07 LAS 66 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

Motorize yunus ekibi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda motosiklete çarparak şüphelileri durdurdu.

Devrilen motosikletteki S.Y (20) ile S.T. gözaltına alındı. Bu arada, düşme sonucunda polis memurları hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kovalamaca sırasında yola attıkları küçük paketlerde skunk ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu şüphelilerini motosikletlerine çarparak yakaladı

Fevzi Çakmak Mahallesi, Antalya, Kepez, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:56 Kaynak: AA
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