Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

26.03.2022 10:44
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Malatya'da polis ekipleri, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Malatya'da polis ekipleri, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Hassas burun Bonita'nın da dahil olduğu aramada 29 kilo 395 gram esrar ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Kale İlçesi yol uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 19 kilo 625 gram toz esrar maddesi ile 9 kilo 770 gram Kubar Esrar maddesi olmak toplam 29 kilo 395 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak bir şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Uyuşturucu, Malatya, Esrar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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