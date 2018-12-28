Son Dakika Haberleri: Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

49 dakika önce

Balıkesir polisi Bigadiç'ten Balıkesir merkeze uyuşturucu getiren tacirleri suç üstü yakaladı.

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor, System.String[]
Balıkesir polisi Bigadiç'ten Balıkesir merkeze uyuşturucu getiren tacirleri suç üstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Bigadiç'ten Balıkesir'e uyuşturucu madde getiren aracı kontrol noktasında durdurarak yaptığı arama da 108 Ecstasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bin 930 liraya el koydu. Araçta bulunan S.Ç. ve Ö.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:37 Kaynak: İHA

Polis, Bigadiç, Balıkesir, 3. Sayfa
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