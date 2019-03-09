Son Dakika Haberleri: Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şahısların evlerinde yaptıkları araştırmalarda 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Ekipler, 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şahısların evlerinde yaptıkları inceleme sonucu 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

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