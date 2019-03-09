Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor
1 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep
'te uyuşturucu satıcısı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şahısların evlerinde yaptıkları araştırmalarda 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Ekipler, 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şahısların evlerinde yaptıkları inceleme sonucu 6 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:23 Kaynak: İHA
Öğretmenler Ev Sahibi Oluyor
Köprüde Can Pazarı
Rezidansta Kenevir Serası Kuran Üniversiteliyi Yangın Ele Verdi
Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı