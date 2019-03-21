Son Dakika Haberleri: Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

20 dakika önce

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor, System.String[]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 41 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda O.S(29),U.B(31),D.C(25) ve Ö.A(36) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan iki kişiye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılırken, O.S(29),U.B(31) hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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