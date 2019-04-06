Son Dakika Haberleri: Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 6 kişi yakalandı.

Polis Uyuşturucu Tacirlerine Göz Açtırmıyor, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kolejtepe ve Süleymanşah Mahallelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonlarla F.K, H.Y, M.G, A.B, M.K ve H,Ç isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üst ve adreslerine yönelik incelemeleri sonucu 12 gram esrar, 8,5 gram metamfetamin, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edilen bin 150 TL ele geçirdi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.K ve H.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:51 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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