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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

7 saat önce

Balıkesir polisi bayram tatili boyunca uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]
Balıkesir polisi bayram tatili boyunca uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan operasyonlara dedektör köpekleri Helyus, Eko ve Tomo da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 01.06.2019 -09.06.2019 tarihleri arasında Balıkesir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, uyuşturucu madde kullanan şahısların yakalanmasına yönelik dedektör köpekleri Helyus, Eko ve Tomo'nun da iştirakiyle baskınlar yapıldı. 150 adet ecstasy hap, 272 adet uyuşturucu hap, 11 gram esrar, 5,31 gram skunk, 4,62 gram eroin, 1 gram kokain, 1,98 gram sihirli mantar, 2,63 gram bonzai, 93 kenevir kökü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan 35 şahıs yakalandı.

Ayrıca polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, 21 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi 1 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23 Kaynak: İHA
Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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