Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Malatya'da, 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda uyuşturucu yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak maddesi gereğince, 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 248 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



İki şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA