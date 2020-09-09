Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlarla 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, operasyon sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve 190 gr uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

En yakınındaki yol arkadaşından Muharrem İnce'ye darbe: Zarar vereceğini düşünüyorum

Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı

Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı

Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor

Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor

Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?