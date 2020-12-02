Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

02.12.2020 16:49
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor, System.String[]

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarla çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Göztepe mahallesinde bir adrese yaptıkları operasyon sonucu, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 2 adet sallama bıçak, çalıntı olduğu değerlendirilen 1adet laptop, 3 adet kamera ve 1 adet projektör ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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