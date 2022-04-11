Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu - Son Dakika
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Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu

11.04.2022 17:09
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu

Edirne'de polis ekipleri, zehir tacirlerinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Edirne'de polis ekipleri, zehir tacirlerinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, dur ihtarına uymayan aracı, lastiklerine ateş açarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine yaptığı çalışma ve takip sonrası kent girişinde bir aracı durdurmak istedi. Uygulama noktasında ekiplerin dur ihtarına uymayan ve araçla kent merkezine doğru kaçmaya devam eden şüpheliler yakayı ele verdi. Polis ekiplerinin aracın lastiklerine ateş açması sonrası aracı mahalle arasında bırakıp kaçmaya çalışan şüphelilerden A.K. kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için yere attığı satışa hazır vaziyette 10 adet 8,73 gram metamfetamin maddesi ile 1 fişeklenmiş 0,76 gram esrara ise el konuldu.

Şüpheli A.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gerekli işlemlerin yapılması sonrası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Diğer şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. - EDİRNE

Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu
Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis uyuşturucuyla kaçan şüphelileri lastiklerine ateş açarak durdurdu - Son Dakika


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