Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı

Polisin refleksi hayatını kurtardı? O anlar yol kamerasında

Çin, (DHA)- Çin'de bir polis memuru, kontrolden çıkan TIR'ın neden olduğu zincirleme kazadan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yaşanan o nefes kesen anları ise bir otomobildeki yol kamerası kaydetti.

Kaza, Çin'in Yunnan eyaletindeki Wenshan kentinin doğusunda bulunan Xichou bölgesindeki bir dağ yolunda meydana geldi. Dağ yolunda yokuş aşağıya seyir halinde olan TIR, kontrolden çıkarak trafikte bekleyen diğer araçlara çarpmaya başladı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, TIR'ın hızla araçlara çarptığı ve araçları sürüklemeye başladığı; durumu fark eden bir polis memurunun ise son anda beton bariyerlerin arkasına atlayarak kazadan kurtulduğu görülüyor.

Yerel medya, zincirleme kazada 9 aracın hurdaya döndüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.