Polis vatandaşın 1 milyon 175 bin lirasını kurtardı

Adana polisinin 11 ilde yaptığı "sahte polis" operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 22'si tutuklanırken, zanlıların 6 milyon 175 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Polis, savcılıktan alınan izinle yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı takiple şebekenin, telefonla aradıkları vatandaşları, 'Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yapılan operasyonda, ev aramalarında kimliğiniz çıktı. Adınız terör olaylarında kullanılabilir. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek' diyerek dolandırdığını belirledi. Şebekenin 11 ilde 19 kişiyi 6 milyon 175 bin lira dolandırdığı saptandı.

Polisin çalışması sonucu şebekenin Adana merkezli 11 ilde faaliyet gösterdiği, farklı farklı grupların bireysel olarak da dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şebekenin, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı bildirildi. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 6 vatandaşın toplam 1 milyon 175 bin TL dolandırılmasının önüne geçtiği de öğrenildi.

Bu tespitlerin ardından ekipler, şebeke üyesi 46 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin adreslerine 19 Mayıs günü şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, mağdurlardan aldıkları paraların hepsini şebekeye göndermedikleri, büyük bir kısmını harcamak için kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Operasyon dahilinde gözaltına alınan Hasan A. ile Ali D.'nin, Konya'da oturan emekli Şükran M.'yi (70), adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerin, 10 Şubat günü yaşlı kadının evine gittiği ve 5 gün boyunca toplam 1 milyon 300 bin lirasını aldıkları belirlendi. Şüphelilerin paranın 400 bin lirasını şebekeye gönderdikleri, geri kalan kısmını da harcamak için kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hakan K. ile Tuncay Ç.'nin ise şebekenin Konya'da dolandırdığı bir vatandaştan aldıkları 400 bin lirayı kendi hesaplarına aktardıkları saptandı. 2 şüphelinin dolandırılan parayı İstanbul'daki bir bankamatikten çektikleri, Antalya'ya gidip harcadıkları tespit edildi. Emniyete götürülen Hakan K.'nin ifadesinde, şebeke yöneticilerinin ismini deşifre etmemek için, "Şafak ve Sezer isminde iki kişiyle tanıştım. Bizi bu iki kişi yönlendiriyordu. Kim olduklarını bilmiyorum" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 şüpheliden 16'sı ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 30'u ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Hakan K., Tuncay Ç., Hasan A. ile Ali D.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA