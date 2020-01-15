Polis vatandaşın 212 bin lirasını kurtardı - Son Dakika

Adana'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin eline geçtiğini söylediği vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 32 zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 212 bin lira paranın ise bankada bloke edilerek kurtarıldığı öğrenildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ülke genelindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp "kimlik bilgileriniz FETÖ ve PKK terör örgütünün eline geçmiş, çok gizli bir operasyon yapıyoruz bu operasyona dahil olmazsanız elinize kelepçe takılacak, hapse gireceksiniz" diye kandırıp para ve altınlarını aldığı bir örgüt olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle polis 2 ay önce 5 şüpheli şahsı teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takipler sonucunda liderliğini Mustafa A.'nın (36) yaptığı aralarında bir özel bankanın güvenlik görevlisi olan Nadir T.'nin de bulunduğu 49 kişilik örgütün olduğu saptandı. Polis yapılan bu takiplerde sırasında zanlıların 24 vatandaştan 815 bin lira para istediği, bu paranın 602 bin lirasını zanlıların aldığını, 212 bin lira paranın ise polis tarafından bankada bloke edilerek kurtarıldığı öğrenildi.



Cezaevinden çıktı karaciğer nakli oldu, dolandırmaya devam etti



Bu arada polis, 2017 yılında yaptığı sahte polis ve savcı operasyonunda yakaladığı ve tutuklattığı "kontör Cuma" olarak bilinen Cuma A.'nın da (35) cezaevinden karaciğer yetmezliği nedeniyle tahliye olduğunu, Antalya'da karaciğer nakli olup yine vatandaşları dolandırmaya devam ettiğini tespit etti. Polis tespit ettiği 49 zanlıdan 9'unu operasyondan önce yakaladı. Bu zanlılardan 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis dün de geri kalan 40 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. - ADANA