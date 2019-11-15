Son Dakika Haberleri: Polis, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi
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Polis, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatları doğrultusunda polis ekipleri vatandaşları açıktan hırsızlık konusunda uyardı.

Polis, vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in talimatları doğrultusunda polis ekipleri vatandaşları açıktan hırsızlık konusunda uyardı.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mal ve can güvenliğine karşı yapmış oldukları çalışmalar kapsamında vatandaşlar hırsızlık olaylarına karşın uyarılarak bilgilendirildi. Sokak ve caddeler üzerine park edilen motosiklet ve bisikletlerin kilitlenmesi gerektiği ve ya sağlam bir aparatla bağlanması gerektiğini belirten polis ekipleri, vatandaşlara, motosiklet ve bisikletlerini geceleri özellikle kapalı bir alanda bulundurmaları gerektiğini belirttiler.


Motosiklet ve bisiklet hırsızlığının önüne geçilebilmesi adına kent merkezindeki bütün mahalleleri gezerek, vatandaşları uyaran polis ekipleri aynı zamanda vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde verdi.


Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını vurgulayan vatandaşlar ise, " Polis ekipleri bizim için gece, gündüz demeden çalışıyorlar. Bugünde bizlere motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olaylarına karşı uyardılar. Çok güzel çalışma yapmışlar. Bizler bu çalışmayı başlatan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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