Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu - Son Dakika

Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu

17.10.2020 10:01

- Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu Van'da polis ekipleri ve ailenin girişimi sonucu ikna edilen bir terörist teslim oldu.

- Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu

VAN - Van'da polis ekipleri ve ailenin girişimi sonucu ikna edilen bir terörist teslim oldu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda; PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten ve 2014 yılında terör örgütüne katılan H.B., isimli örgüt mensubunun ailesi ile irtibat kurularak teslim olması sağlanmıştır. H.B. isimli örgüt mensubu işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu
Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu
Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu
Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu

Polis, Terör, Irak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu - Son Dakika

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