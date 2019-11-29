Polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Havsa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye götürüldü, diğerleri ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

İncelemede şüphelilerin polis ve askeri okullardan ihraç edilen, haklarında arama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında şüphelendikleri iki otomobili ilçe girişinde durdurmak istedi.

Edirne 'de Yunanistan 'a kaçma girişiminde bulunan polis ve askeri okullardan ihraç edilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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