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Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi - Son Dakika

Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi

26.09.2021 12:15
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis ve bekçiler 'Huzur-Güven' uygulaması yaptıkları sırada yanlarına gelen köpekleri yemek ve su vererek besledi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda personelin katılımı ile ilçe genelinde geniş kapsamlı 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı. Amasya Caddesi'nde görev yapan trafik ekipleri sürücüleri kontrol ederken, asayiş ekipleri ve bekçiler ise tek tek kimlik kontrol etti. Uygulama süresince yanlarından ayrılmayan 4 sokak köpeğinin aç olduğunu fark eden ekipler, çevredeki marketlerden ekmek ve su alarak hayvanları kendi elleri ile besledi.


Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi
Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Polis, Zile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ve bekçiler 'Huzur- Güven' uygulamasında yanlarına gelen köpekleri besledi - Son Dakika
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