Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi - Son Dakika

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Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi
6 saat önce
Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi -Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.
Polis ve bekçiler şehirdeki güvercinleri elleriyle besledi
-Kentin 'güvercinleri' de onlara emanet
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası, cadde ve meydanlardaki güvercinleri polis ve bekçiler besledi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklardaki güvercinleri elleriyle besledi. Normal şartlarda kent halkının beslediği güvercinlerin, sokağa çıkma yasağıyla aç kalmaması için görev başındaki polis ve bekçi ekipleri yemledi. Ekiplerin kendi imkanlarıyla temin ettikleri buğday ve ekmek parçaları ile güvercinleri beslediği anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:20 Kaynak: İHA
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