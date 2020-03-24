Polis ve bekçiler, yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı - Son Dakika
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Polis ve bekçiler, yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı

6 saat önce

Trabzon'un Of ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, polis ve bekçiler karşıladı.

Polis ve bekçiler, yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı, System.String[]

Trabzon'un Of ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların market alışverişi talebini, polis ve bekçiler karşıladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu çerçevesinde polis, jandarma ve AFAD ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bu kapsamda, Of ilçesinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen çağrıları değerlendiren Of İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçi ekipleri harekete geçti.

Vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, aldıkları ürünleri yaşlıların ikametlerine teslime etti.

Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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