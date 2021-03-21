Polis ve bekçilere sıcak ikramda bulundu - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev başında olan güvenlik görevlilerine sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Toplumun huzur ve güvenliği için nöbet tutan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve denetimde olan bekçilere Kdz. Ereğli ilçesinde hizmet veren Şampiyon Midyeci Şenol Usta sürpriz yaptı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan polis ve bekçilere balık ekmek ikramında bulunuldu. Polis merkezi, kontrol noktaları ve sahilde denetimde bulunan güvenlik görevlilerini tek tek aracıyla giderek ikramları teslim eden Midyeci Şenol Usta, görevlerinde başarı diledi.

Polis ve bekçiler de bu güzel ikram için, teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK