Polis ve Jandarma aranan 73 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir genelinde bayram yoğunluğu yaşanırken İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün huzur ve güven çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı turizm bölgelerine düzenlediği "Aranan şahısların yakalanmasına" yönelik önleyici kolluk faaliyetlerinde 56 kişiyi yakalarken, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri de çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi ele geçirdi.

Jandarma Komutanlığı aranan 56 kişiyi ele geçirdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı birimleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde önleyici kolluk faaliyetleri icra etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler yaptıkları çalışmada 15 bin 992 kişinin sorgusunu yaparken çeşitli suçlardan araması bulunan 56 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde 1, Ayvalık'ta 23, Bandırma'da 2, Burhaniye'de 1, Edremit'te 22, Erdek'te 1, Gömeç'te1, Havran'da 2, İvrindi'de 1 ve Karesi ilçesinde de 2 olmak üzere toplamda 56 şahsı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü 17 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde yaptıkları çalışmalar neticesinde il merkezinde 4, Edremit'te 5, Ayvalık'ta 4, Erdek, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde 1'er olmak üzere 17 kişiyi yakaladı. - BALIKESİR