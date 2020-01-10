Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret - Son Dakika

Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret

6 saat önce

Emniyet Müdürü Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlamak amacı ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ettiler.

Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret, System.String[]

Emniyet Müdürü Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlamak amacı ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ettiler.


Emniyet Müdür Vekili Mücahit Kıroğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa, "İlçede Büyük fedakakarlıkla kamuoyunu sürekli doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenerek, olayları tarafsız bir şekilde halkımıza aktaran Dursun Murat Aydın'a teşekkür ederiz. Çalışma şartlarındaki zorluklara rağmen, görevlerini tarafsız,bir şekilde ve basın ahlakı içerisin de görevlerini yürüten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dediler.


Gazeteci Aydın ise, "Bu ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Her zaman Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız bizim destekçimiz" diye konuştu. - ERZURUM

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Murat Aydın, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızı için bu kez kırık elbise dolabından tekne yaptı
Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
00:12 İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
00:11 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
00:10 2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
00:10 Olası faciayı apartman görevlisi engelledi - Son Dakika
00:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:17:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ve Jandarma'dan Gazetecilere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]