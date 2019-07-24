Polis ve Jandarma'dan öğrencilere trafik eğitimi
12 dakika önce
Kargı Müftülüğü'ne bağlı ilçede eğitim veren kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kargı Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
Müftülüğü'ne bağlı ilçede eğitim veren kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Kargı Mihrihatun Camii konferans salonunda gerçekleştirilen ve Kargı Amirliği ile İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından müşterek olarak verilen eğitime Mihrihatun Camii Din görevlileri ile öğrenciler katıldı.
Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı J.Kd.Bçvş. Davut Aslantaş ve Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği personeli Fatih Saykal tarafından öğrencilere trafik konusunda sunum yapılarak, kuralların gerekliliği, trafikte yapılması gereken konular hakkında eğitim verildi.
Eğitimin sonunda öğrenciler merak ettikleri konularda soruları jandarma ve polislere sorarak bilgi aldılar. - ÇORUM
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