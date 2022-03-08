Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

08.03.2022 17:54

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir alışveriş merkezinde kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara, karanfil armağan ederek broşür verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli personel de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kadınlar, polis ve jandarma ekiplerinden bu özel günde karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri de stantları ziyaret ederek bilgi alıp, görevli kadın personelin kadınlar gününü kutladı.

Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti
Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti
Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti

YORUMLAR
500
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halkına mal olmuş kadınlar unutulmadı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türk Halkına mal olmuş kadınlar unutulmadı Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular Bu kez Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için durdurdular

Dünya Kadınlar Günü, Tekirdağ, Jandarma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika


Son Dakika
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:01:22. #1.12#
SON DAKİKA: Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement