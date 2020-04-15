Polis ve Jandarma ekipleri market ve süpermarketleri denetledi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde market ve süpermarketleri denetlediğini duyurdu. Denetimde, 35 bin 868 market kontrol edildi market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan bin 183 iş yeri işletmecisi ile müşteriye ceza kesildi.



Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının aldığı market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısının doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uyulması gibi kurallar çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerinin denetim yaptığını duyurdu. İlgili denetim çerçevesinde ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarketin kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan bin 183 iş yeri işletmecisine ve müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı. - ANKARA