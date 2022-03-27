Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti - Son Dakika
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Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti

27.03.2022 12:55
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti

Ağlı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Yaşlılar Haftası çerçevesinde yaşlılara karanfil armağan edildi.

Ağlı ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından Yaşlılar Haftası çerçevesinde yaşlılara karanfil armağan edildi.

Kastamonu'nun Ağlı İlçesinde Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz öncülüğünde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin katılımı ile Yaşlılar Haftası çerçevesinde yaşlılara karanfil verdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Elif Yazıcıoğlu, "Yaşlılarımız, geçmişimizin tecrübelerini bugünlere aktaran, milli kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Devletimiz yaşlı vatandaşlara götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle hayırsever vatandaşlarımız ile ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın her zaman desteğine ihtiyacımız olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, minnet ve şükran duygularımla, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti
Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti

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Kastamonu, Jandarma, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ve jandarma ekipleri yaşlılara karanfil armağan etti - Son Dakika


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