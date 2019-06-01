Polis ve jandarma ekiplerinden bayram öncesi trafik denetimi ve bilgilendirme uygulaması havadan görüntülendiKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan bayramı öncesinde Polis ve Jandarma ekipleri tarafından droneli trafik kontrolü ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.Yapılan faaliyetlere Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Kurum Amirleri ve çok sayıda polis ve jandarma ekibi katıldı.Sabah saatlerinde ilçe merkezinde yapılan kontroller, öğleden sonra ilçe giriş ve çıkışlarında devam etti. Yapılan denetimlerde sürücülere trafik kuralları hakkında yol kenarına konulan panolar ile bilgilendirme yapılırken sürücülere şeker, kolonya, balon ve broşür dağıtıldı. Araç ve sürücü kontrollerinde çeşitli nedenlerden dolayı sürücülere ve araçlara 4 bin 520 lira para cezası kesildi. Yapılan uygulamanın devamında gece geç saatlere kadar polis ve jandarma ekipleri tarafından ilçede ve köylerinde cafe ve kıraathanelerde uygulaması gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, bayram öncesi ve bayram sırasında trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla uygulama yapıldığını belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, "Bayram sırasında ve bayram sonrasında da geçerli olmak üzere dikkat sizden notlar bizden, bu bayramda bizde trafik polisiyiz ve bu yolda hep beraberiz sloganlarıyla bayram döneminde halkımızın huzur ve refah içerisinde sukunetli bir şekilde, trafik kazası ve kayıplar olmadan, bir bayram dönemi geçirmesi için bu uygulamaları hayata geçirmekte kararlıdır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliklerimiz, Kaymakamlıklarımız, Jandarma ve Polis ekiplerimiz yol uygulamalarında kontrollerini arttırmışlardır. Özellikle son yıllarda önleyici trafik tedbirleri neticesinde ülkemizde can ve mal kaybı önemli ölçüde azalmıştır. Hedef bu rakamları daha da aşağı çekmek ve kayıpları azaltmaktır. Bu uygulamaları sahada yapan Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.Gün boyunca 145 araç kontrolünün yapıldığı, 600 kişinin GBT kontrolünün gerçekleştirildiği bildirildi. Bu uygulamaların bayram tatili boyunca aralıksız devam edeceği açıklandı.