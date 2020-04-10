Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması - Son Dakika

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Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması
16 dakika önce
Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.
Polis ve jandarma ekiplerinden koranavirüs uygulaması
ERZURUM - Erzurum'da polis ve jandarma ekipleri Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.
Erzurum'un doğu girişinde Karskapı uygulama noktasında, batı girişinde ise Ilıca uygulama noktasında denetimlerini artıran polis ve jandarma ekipleri sürücülere ateş testi yapıp seyahat belgelerini sorguluyor. Polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında vatandaşlara korona virüsten önlenme konusundaki kuralları hatırlatıp evde kalmaları için tavsiyelerde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:30 Kaynak: İHA
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