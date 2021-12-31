Polis ve jandarma Kapadokya'da kuş uçurtmayacak - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Kapadokya bölgesinde vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Bugünden itibaren 1 Ocak saat 08.00'e kadar emniyet ve jandarma ekiplerince denetimler aralıksız devam edecek. Yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilerek çeşitli hava araçları ve motorize ekipler de etkin kullanılacak. Kapadokya'da yılbaşı gecesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca eğlence mekanlarının bulunduğu alanların giriş çıkışı ve araçlar üzerinde uygulama yapılacak. Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Covid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla denetimler titizlikle yapılacak. - NEVŞEHİR