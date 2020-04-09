Polis ve Jandarma sokak hayvanları için seferber oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Jandarma ve Polis ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezinde ve köylerde belli noktalara yem bıraktı ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi.



İlçe merkezi ve köylerde başı boş gezen ve Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokaklar boş kalınca aç kalan kedi ve köpekler için seferber olan Polis ve Jandarma ekipleri, et, ekmek ve özel mamaları sokak hayavanlarının bulunduğu alanlara bıraktılar. Polis ve jandarma ekipleri sokak hayvanlarını elleriyle beslerken, rahatsızlığı olduğu tesbit edilen bazı köpekler, ilçede görev yapan veterinerlere muayene eetirildi ve gerekli tedavilerine başlandı. Uygulamanın jandarma ve polis ekipleri tarafından belli aralıklarla yapılacağı bildirildi. - KÜTAHYA