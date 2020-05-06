Polis ve jandarma, sürücülere maske dağıttı - Son Dakika

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında uygulama yaptı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Medeni Sancar Kavşağındaki uygulamada, sürücülere hafta hakkında bilgi verdi.
Ekipler, etkinlik kapsamında hazırladıkları maske, düdük ve broşürün bulunduğu paketleri sürücülere dağıtarak, kurallara uymaları konusunda uyardı.
Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler de ekiplere teşekkür etti.