Polis ve jandarmadan anlamlı ziyaretler

Kütahya'nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekipleri okulları ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.



İlçedeki ortaokulları ziyaret eden polis ve jandarma ekipleri, öğretmenlere çiçek hediye ederken, öğrencilere polis ve jandarma meslekleri hakkında bilgiler verdiler.



Jandarma ve polis ekipleri gerçekleştirdikleri ziyaretlerden sonra yaptıkları açıklamada, "İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ederek çiçek takdim ettik. Hayatımızın her bölümünde olan öğretmenlerimizin günlerini kutladık. Minik öğrencilerimizle sohbet edip polis ve jandarma mesleğini onlara anlattık" dediler. - KÜTAHYA