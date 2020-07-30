Polis ve jandarmadan huzur güven uygulaması - Son Dakika

Polis ve jandarmadan huzur güven uygulaması

BURSA - Türkiye genelinde 81 il Polis ve Jandarma Huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulama hem yol uygulaması hemde umuma açık alanlarda yapıldı. Bursa İnegöl'de çift yön olan yolda bir tarafta jandarma ekipleri diğer tarafta polis ekipleri uygulama yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde 81 ilde Huzur güven uygulaması yapıldı. İnegöl'de polis ve jandarma kendi sorumluk bölgelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi ve GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Uygulama esnasında maskesi olmayanlar uyarılarak maske takmaları sağlandı. Huzur güven uygulamasına Tem, Narkotik, asayiş, trafik ekiplerinde katıldı. İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir mesai arkadaşlarına başarılar diledi. Öte yandan Ahmet Türkel Çevre yolunda yapılan uygulamada yolun bir yanında jandarma diğer tarafından Emniyet Ekipleri uygulama yaptı.