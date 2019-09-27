Son Dakika Haberleri: Polis ve Jandarmadan ortak operasyon
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Polis ve Jandarmadan ortak operasyon

1 saat önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu 5 bin 837 paket kaçak sigara ile 570 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ve Jandarmadan ortak operasyon, System.String[]

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu 5 bin 837 paket kaçak sigara ile 570 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Iğdır merkez ve Karakoyunlu ilçesinde kaçak içki ve sigara bulundurup satışının yapıldığı şüphe edilen 38 ev ve işyerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 bin 837 paket kaçak sigara, 570 litre kaçak akaryakıt, 88 bin 200 adet makaron, 24 bin gram tütün, 6 litre kaçak alkollü içki, 40 litre etil alkol, 250 ml içki yapımında kullanılan katkı maddesi, 231 adet boş içki şişesi, 176 adet şişe kapağı, 1 adet tabanca ile 1 adet akaryakıt aktarım pompası ele geçirildi.


TAPDK belgesi olmadan satış yapan 3 işyerine toplam 39 bin 30 TL cazai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, halk sağlığını tehdit eden kazancı ile yasadışı örgütlere mali kaynak sağlayan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Iğdır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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