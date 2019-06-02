Polis ve jandarmadan ortak trafik ve asayiş uygulaması
48 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ramazan Bayramı'nı vatandaşların huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
'nın Şaphane
ilçesinde Ramazan Bayramı
'nı vatandaşların huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma
Komutanlığı tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Güvenlik birimleri tarafından yapılan huzur ve trafik uygulamasına katılan Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş
, birim amirlerinden uygulama ile ilgili bilgiler aldı. Yapılan uygulamalarda emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarılarak, cezai işlem uygulandı.
Trafik uygulamasında durdurulan sürücülerle sohbet eden Kaymakam Göktaş, sürücülere broşür dağıtarak konforlu ve güvenli bir seyahat için "trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmamalarını, takip mesafesine riayet etmelerini, yorulduklarında mutlaka dinlenmeleri gerektiğini" hatırlatarak, sürücülerden bu kurallara uymalarını istedi. Uygulamada görev alan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Kaymakam Göktaş, "Bayram tatili sürecince gerek trafik güvenliği, gerekse halkın huzur ve güvenliği için bu tür uygulamalara devam etmeleri yönünde birim amirlerine gerekli talimatları verdik. Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım" diye konuştu. - KÜTAHYA
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