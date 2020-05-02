Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, emniyet ve jandarma personeli dağa "Ay yıldız" figürü yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yazdı.

Son yıllarda terörle mücadele başarılı operasyonlara imza atarak kentte huzurun hakim olmasını sağlayan emniyet ve jandarma personeli, Pülümür ilçe merkezindeki Arap Kızı Dağı'na "Ay yıldız" figürü yapmak için bir araya geldi.

Dağa tırmanan emniyet ve jandarma personeli, çevreden topladıkları taşlarla önce "Ay yıldız" figürü yaptı, ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü yadı.

Oluşturdukları figürü ve yazıyı beyaz boyayla boyayarak görünür hale getiren ekip, çalışmaları drone ile kaydederek Vali Tuncay Sonel'e iletti.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak "Tunceli-Pülümür kahramanlarımız gönderdi az önce. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin." ifadesini kullandı.