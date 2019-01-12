Polis ve Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Manisa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Manisa ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 18 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manisa ve Akhisar ilçesi ile İzmir'de önceden belirlenen 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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