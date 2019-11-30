Son Dakika Haberleri: Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Zonguldak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları neticesinde 2 kişi göz altına alındı.

Polis ve Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Zonguldak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları neticesinde 2 kişi göz altına alındı. 8 extacy hap, 15 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Alaplı ilçesi Yenidoğanlar köyünde uyuşturucu madde satan ve bulunduran 2 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Alaplı ilçe J.K.lığı ve KOM Şb. Müdürlüğü ekipleri ile birlikte A.Y.(24) ve S.C.(31) isimli şahısların uyuşturucu madde sattıkları ve bulundurdukları öğrenildi. Harekete geçen ekipler takip faaliyeti esnasında devriyeyi fark eden şahısların kaçmaya çalışması üzerine şahıslar yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır vaziyette 8 adet extacy hap, 15 gram kubar esrar maddesi 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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