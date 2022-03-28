Polis ve jandarmanın BALİSTİKA'yı ortak kullanımı 300'den fazla olayı aydınlattı - Son Dakika
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Polis ve jandarmanın BALİSTİKA'yı ortak kullanımı 300'den fazla olayı aydınlattı

28.03.2022 12:05
Polis ve jandarmanın BALİSTİKA'yı ortak kullanımı 300'den fazla olayı aydınlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının, Balistik Görüntü Analizi ve Tanıma Sistemi'ni (BALİSTİKA) ortak kullanımının ardından 1,5 yılda 300'den fazla faili meçhul olay aydınlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığının, Balistik Görüntü Analizi ve Tanıma Sistemi'ni (BALİSTİKA) ortak kullanımının ardından 1,5 yılda 300'den fazla faili meçhul olay aydınlatıldı.

Kriminal polis laboratuvarlarında görevli balistik uzmanlarının bilgi birikimi ile TÜBİTAK mühendislerinin ortak çalışması sonucu 2012 yılında emniyet ve jandarmanın hizmetine sunulan BALİSTİKA, şüpheli silah ya da kovanın, olay yerindeki kovanla karşılaştırmasını gerçekleştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı 10 bölge müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı kriminal laboratuvarlarında ortak kullanılan sistem ile faili meçhul olaylar, dakikalar içinde aydınlatılabiliyor.

Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Nizam Kabar, AA muhabirine, BALİSTİKA'nın dünyadaki emsalleriyle yarışabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Sisteme Samsun'dan bir kovan yüklendiğinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun, onu ateşleyen silahın bir olaya karışıp karışmadığının tespit edilebildiğini anlatan Kabar, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 2020 Ekim ayında jandarma kriminal laboratuvarı ile 10 bölge kriminal polis laboratuvarımızda bulunan BALİSTİKA'nın entegrasyonu gerçekleştirildi. Bunun sonucunda ülke genelinde 300'den fazla faili meçhul olay aydınlığa kavuşturuldu." dedi.

Olayların aydınlatılmasında yüzde 100 artış sağlandı

Sistem sayesinde faili meçhul olayların faillerinin daha kolay tespit edilebildiğini belirten Kabar, entegrasyondan sonra Samsun Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü bölgesinde meydana gelen faili meçhul olaylardan elde edilen şüpheli kovan ve silahların, irtibatlandırılarak olayların aydınlatılmasında yüzde 100 artış sağlandığını vurguladı.

Entegrasyonun sağlanması neticesinde faili meçhul olayların doğru, güvenilir ve bilimsel yöntemlerin yanı sıra en kısa sürede çözümlendiğini ve ekspertiz raporlarının adli makamlara sunulduğunu anlatan Kabar, şöyle devam etti:

"Bu sistem tamamen yerli ve milli bir sistemdir. Bu sistem kullanılmadan faili meçhul arşivi, her bölge kriminal polis laboratuvarımızın bünyesinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla her bölge polis laboratuvarımız, kendisine intikal eden ve tespit edilemeyen kovanların şüpheli silahlarla karşılaştırmasını yapıyordu. Daha sonra diğer bölge laboratuvarlarımıza rotasyona çıkıyordu. Arkasından jandarmaya teslim ediliyordu. Jandarma da hangi silahtan atıldığı belli olmayan kovanın karşılaştırmasını kendi bünyesindeki faili meçhul arşivinde yapıyordu. Bu, tabii ki günler, bazen de aylar sürebiliyordu. BALİSTİKA'nın jandarma kriminalin veri tabanıyla entegrasyonunun ardından bu, son derece kısa bir süreç haline gelmiştir. Artık haftalar, saatler değil, dakikalar içinde o kovanın hangi silahtan atıldığını tespit edebilme imkanı var."

En büyük ödülleri "Adalet yerini buldu" duygusunu oluşturmak

Kabar, sistemin ekonomik ve zaman açısından önemli katkı sağladığının altını çizerek, "Eğer biz bu sistemi yapmamış olsaydık yurt dışından ithal etmek durumunda kalacaktık. Böylece ülkemize ekonomik yönden kazanım sağlamış olduk. Adli yargıdaki hakim ve savcılarımız bakımından, kendilerine raporlar çok kısa sürede faili tespitli şekilde ulaşmış olacak. Süre kısaldığı için dosyaların çok daha erken kapatılmasına da ayrıca bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Kovanların karşılaştırılması işleminin kısa süre almasının personelin diğer işlere yoğunlaşmasına imkan tanıdığını dile getiren Kabar, "Faili tespit ettik diye adli makamlara raporu gönderdiğimiz zaman mağdur vatandaşların yaralarına bir nebze merhem sürmüş olacağız. 'Adalet yerini buldu' diye içlerinde bu duyguyu uyandırmak, çalışmalardaki en büyük ödülümüzdür." ifadelerini kullandı.

Kabar, kriminal polis laboratuvarları olarak "delile güven, devlete güven" anlayışıyla yola çıktıklarına dikkati çekerek, "Tamamen objektif ve bilimsel metotlarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarımız dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm polis laboratuvarlarımız uluslararası alanda akredite olmuş, tarafsızlığı ve kullandığı bilimsel yöntemlerle suçu aydınlatma ilkesini tescil ettirmiştir. Bu, cürme karşı ilimle yapılan mücadelenin yansımasıdır." diye konuştu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis ve jandarmanın BALİSTİKA'yı ortak kullanımı 300'den fazla olayı aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis ve jandarmanın BALİSTİKA'yı ortak kullanımı 300'den fazla olayı aydınlattı - Son Dakika
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