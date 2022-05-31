'Polis ve savcıyız' diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Polis ve savcıyız' diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

31.05.2022 16:39
'Polis ve savcıyız' diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde kendilerini 'polis ve savcıyız' diye tanıtıp vatandaşları dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde kendilerini 'polis ve savcıyız' diye tanıtıp vatandaşları dolandıran 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polis-savcı olarak tanıtan şüpheliler, sahte altın operasyonu yapacaklarını, adına sahte belgeler düzenlendiğini söyleyerek, O.K.'den para istediler. O.K., dolandırıcıların bildirdiği hesaba toplamda 364 bin TL para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden O.K., durumu Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği görevlilerince yapılan müşterek çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin İ.K. ile C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar teknik yöntemlerle takibe alındı. Takip sonucu şüpheliler M.B., G.T. ve Ö.A. isimli şahıslar ile irtibatlı olarak dolandırıcılık olayını birlikte yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Antalya ve İzmir olmak üzere toplamda 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İ.K. Karaman'da, C.B. Antalya'da, M.B., G.T. ve Ö.A isimli şahıslar İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece İ.K., C.B., M.B. ve Ö.A. tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kırklareli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Kırklareli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı Kırklareli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Kırklareli merkezli 'dolandırıcılık' operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kırklareli, Savcı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Polis ve savcıyız' diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: 'Polis ve savcıyız' diyerek dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement