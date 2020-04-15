Polis ve zabıta birlikte pazarları denetledi - Son Dakika
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Polis ve zabıta birlikte pazarları denetledi

6 saat önce

Polis ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, pazarlardaki korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.

Polis ve zabıta birlikte pazarları denetledi, System.String[]

Polis ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleri, pazarlardaki korona virüs tedbirlerini birlikte denetledi.


İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Bu çerçevede çeşitli yerlerde bulunan halk pazarlarında denetim gerçekleştiren polis ekipleri de, ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekipleriyle birlikte pazarlardaki maske ve eldiven kullanımı dışında sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


"Ateş ölçüp ücretsiz maske dağıttılar"


Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Güneşevler Halk Pazarında denetim gerçekleştiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pazar girişinde vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde sırayla içeri girmesine yardımcı oldu. Kapalı pazara alınan vatandaşların ateşleri tek tek ölçülürken, maskesi olmayanlara Altındağ Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı.


"Polis ve zabıta birlikte denetledi"


Pazara gelen vatandaşlar, tezgahlardaki ürünlere dokunmadan, maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini yaptı. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri de, sık sık pazar içerisinde turlayarak, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlar ile esnafa uyarılarda bulundu.


"Altındağ Belediyesinden duyarlı davranış"


Öte yandan, pazar girişinde 65 yaş üstü olduğu ve tek başına yaşadığı öğrenilen bir kişi, belediye ekiplerince evine götürüldü. Kendisine evine kadar eşlik eden ekiplerin ihtiyaçlarını sorması üzerine pazar alacaklarını belirten vatandaşın istekleri, belediyeye bağlı ekipler tarafından karşılandı. - ANKARA

Altındağ, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:28 Kaynak: İHA

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