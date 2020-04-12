Polis ve zabıta ekibinden minik çocuklara kuş sürprizi - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesindeki polis ve zabıta ekipleri, evlerinden çıkamayan çocukların talebini kırmayarak istemiş oldukları kuşları satın alarak sürpriz yaptılar.



30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından Van'ın Erciş ilçesinde de vatandaşlar yasağa uydu. İlçenin Çınarlı Mahallesi'nde oturan Nazlı Albayrak isimli çocuk da evindeki papağanına arkadaş alınması için Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bir hafta önce aldığı 'Adem' ismindeki Sultan papağanının sıkıldığını hissederek ona arkadaş alınmasını isteyen minik kız için zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Zabıta ekipleri, kısa sürede bir papağan alıp minik Nazlı'ya teslim ettiler. Zabıta ekiplerine teşekkür eden Albayrak, çok mutlu olduğunu belirterek, yeni kuşuna 'Badem' ismini koydu.



Polisten epilepsi hastasına kuş



İlçenin Kışla Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası Helin Altın (10) ise evde beslediği muhabbet kuşu kaybolunca 115 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Harekete geçen Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minik çocuğu ziyaret evinde ederek kuş hediye etti. Polisin sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu belirten Altın, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN