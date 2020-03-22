Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı - Son Dakika
Son Dakika Genel Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı - Son Dakika

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı

6 saat önce

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmaları yasaklanmasın ardından polis kimlik kontrollünde bulunuyor.

Dün gece 00.00 itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

Yasakların başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriyelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Yaşları 65 altı olan vatandaşlarda durumu anlatan ekipler hem kendi hemde diğer vatandaşların sağlığı için işleri acil değilse dışarıya çıkmamaları istedi. İnegöl'de polis ekiplerinin şüphelendiği bir kişiye yaşı soruldu. Bir vatandaş ise 65 yaşına girmesine 40 gün olduğunu belirtti. Yapılan uygulamaya herkesin uyması gerektiğini söyleyen şahıs, "Ben günde bir saat hava almak için çıkıyorum ondan sonra evime gidiyorum" dedi. Ekipler gelen ihbarları titizlikle değerlendiriyor.

Polis ve zabıta sokaktaki yaşlıların denetimini arttırdı

İnegöl, Zabıta, Bursa, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:25 Kaynak: İHA

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