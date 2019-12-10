Son Dakika Haberleri: Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi
Son Dakika Güncel Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi - Son Dakika

Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi

6 saat önce

DENİZLİ'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortaklaşa denetim yaptı.

Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi, System.String[]

DENİZLİ'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortaklaşa denetim yaptı. Kaldırıma ve yola hatalı park edilen araçların kontrol edildiği denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte trafik akışının yoğun olduğu 6 noktada ortak denetim yaptı. Bayramyeri, 2. Ticari Yol, Cumhuriyet, Saltak, Çaybaşı ve Kıbrıs Şehitleri Caddeleri ile çevrelerinde bulanan ara sokaklar kontrol edildi. Kaldırıma veya yola hatalı şekilde park eden araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası verildiği, ortak denetimlerin süreceği belirtildi.


Zabıta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]