Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi

23.07.2022 10:34
Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da narkotik polisinden tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar- Kütahya karayolu üzerinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada araç içerisinde 3.918 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Y.K., M.M.K., A.K. ve B.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polis yaklaşık 4 kilogram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi - Son Dakika
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