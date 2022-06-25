'Polis' yalanıyla 600 bin lira dolandırdı, kaçtığı Antalya'da yakalandı

ISPARTA'da, telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıttığı Ü.S.'nin 600 bin lirasını dolandıran M.T., 47 güvenlik kamerasının 36 saatlik kaydı izlenerek, kaçtığı Antalya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da, Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Ü.S.'yi telefonla arayan M.T., kendisini 'polis' olarak tanıtıp para istedi. Kandırdığı Ü.S.'nin adresine gelen M.T., içinde 600 bin lira olan çantayı aldıktan sonra kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ü.S., polise başvurdu. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.