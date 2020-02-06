Polis, yangında mahsur kalan bedensel engelli kadını kucağında taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis, yangında mahsur kalan bedensel engelli kadını kucağında taşıdı - Son Dakika

Polis, yangında mahsur kalan bedensel engelli kadını kucağında taşıdı

6 saat önce

AKSARAY'da apartmanda çıkan yangında, dumanın binayı sarması sonucu mahsur kalan Irak uyruklu bedensel engelli Amara Yokana Zaya'yı (58) kurtaran polis memuru İsmail Tren, kucağında ambulansa kadar taşıdı.

Polis, yangında mahsur kalan bedensel engelli kadını kucağında taşıdı, System.String[]

AKSARAY'da apartmanda çıkan yangında, dumanın binayı sarması sonucu mahsur kalan Irak uyruklu bedensel engelli Amara Yokana Zaya'yı (58) kurtaran polis memuru İsmail Tren, kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.40 sıralarında Hassas Mahallesi 47 'nci Cadde'deki 5 katlı binada meydana geldi. 1'nci katta oturan Suriye uyruklu Muhammed El Hamid'in (28) evinin balkonunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binayı sardı. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ettiği sırada polisler de binayı tahliye etti. Polis memuru İsmail Tren, 3'üncü katta oturan ve bedensel engelli Amara Yokana Zaya'nın mahsur kaldığını öğrendi. Bunun üzerine İsmail Tren, kadını kurtarıp kucağında ambulansa kadar taşıdı. Zaya, kontrol amaçlı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Irak uyruklu Azize K. ise çocuklarının binada mahsur kaldığını düşünüp içeri girmek istedi. Poliste, binayı tahliye ettiklerini belirtip, içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine içire girmek için direnen ve apartmanın merdivenlerine oturup, ağlayan Azize K., polis tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı.  Azize K., çocuklarının dışarıda beklediğini görünce sakinleşti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
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